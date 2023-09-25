«Дети Киркорова»: Стоцкая объяснила, почему хранила тайну о связи с артистом

Вот уже много лет не прекращаются разговоры по поводу того, что Анастасия Стоцкая родила своих детей от Филиппа Киркорова. Дело в том, что сын и дочь звезды слишком сильно внешне похожи на короля российской поп-сцены.

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Наконец-то Стоцкая решила прокомментировать домыслы, но картина яснее не стала. Когда журналисты задали Анастасии вопрос про Киркорова, она заявила, что «все мы — дети Филиппа Киркорова». При этом конкретно о связи с исполнителем она не рассказала.

А вот Киркоров признавался, что дети Стоцкой похожи на него, так как у них с Анастасией ментальная связь. Кстати, артисты в нулевые были очень близки, и им даже приписывали роман. Киркоров признавался, что между ними были чувства, но это не переросло во что-то большее.