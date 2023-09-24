"Лупят и обзывают". Анфиса Чехова о школьной любви

"У нас никогда папа не позволяет себе хоть что-то плохое сказать про меня, а я - про него. Мы уважаем друг друга, сын растет в правильной атмосфере. И вроде не замечен в плохом отношении к девочкам. Но и в хорошем тоже не замечен. Они ведь те еще провокаторши, скажут что-нибудь гадкое, мальчик обидится, а ответить не может - девчонки же", - поделилась звезда.