"Лупят и обзывают". Анфиса Чехова о школьной любви

Телеведущая и актриса Анфиса Чехове рассказала в беседе с изданием "СтарХит", что школьная любовь для девочек заключается в том, что их "лупят и обзывают".
Чехова призналась, что и сама получала подобные "ухаживания" от мальчиков. Она вспомнила, как ее били помпонами в лоб, давали прозвища и дергали за косички. При этом, артистка призналась, что старается прививать сыну Соломону уважение к противоположному полу.
"У нас никогда папа не позволяет себе хоть что-то плохое сказать про меня, а я - про него. Мы уважаем друг друга, сын растет в правильной атмосфере. И вроде не замечен в плохом отношении к девочкам. Но и в хорошем тоже не замечен. Они ведь те еще провокаторши, скажут что-нибудь гадкое, мальчик обидится, а ответить не может - девчонки же", - поделилась звезда.
Сын Чеховой Соломон родился в 2012 году в браке телеведущей с актером Гурамом Баблишвили. Звезда развелась в 2017 году. Она рассказывала, что устала "быть основным локомотивом в семье".
В июне 2023 года Чехова отмечала, что хочет найти себе партнера, с которым могла бы не просто завести роман, но и создать семью.