Охлобыстин рассказал, когда выпустят устроившего ДТП Михаила Ефремова

«Он взрослый дядька и в такой ситуации — такая катастрофа! При том, что он еще и христианин, и очень хороший человек. Я его очень люблю. Ну, что тут добавить? Со всеми может случиться, не дай Бог, но — загадывать нельзя», — подытожил Охлобыстин.