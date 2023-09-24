Doja Cat осудила сестер Кардашьян за пластические операции
Рэперша Doja Cat раскритиковала пластические операции сестер Кардашьян в своей новой песне «Wt Vaaginа». Об этом сообщает Page Six.
«Скажи мне, почему эта коротышка ходит так, будто у нее палка в заднице. И красивое личико, пластика, это выдает Кардашьян», — зачитала Doja Cat.
Фанаты рэперши отреагировали на ее новую песню в соцсетях, напомнив Doja Cat, что она тоже делала пластические операции.
«Не понимаю, зачем она так, она же сама пластиковая», — написала один из пользователей.
На что другой ответил:
«Семейство Кардашьян — синоним пластической хирургии в поп-культуре. Так что, это просто отсылка, и не такая уж глубокая».
Сестер Кардашьян-Дженнер часто критикуют за увлечение пластической хирургией, хотя сами девушки отрицают вмешательство в свою внешность.
В июле 2023 года младшая из сестер, Кайли Дженнер впервые призналась, что прибегала к услугам пластических хирургов. Модель заявила, что в возрасте 19 лет она сделала операцию по увеличению груди, и теперь сожалеет об этом.
«Я сделала себе грудь еще до рождения Сторми… Я тогда даже не думала, что захочу ребенка в 20 лет. У меня была прекрасная натуральная грудь, просто потрясающая, идеальный размер, идеальная форма. Сейчас я бы очень хотела никогда не делать эту операцию», — призналась звезда.