Doja Cat осудила сестер Кардашьян за пластические операции

«Я сделала себе грудь еще до рождения Сторми… Я тогда даже не думала, что захочу ребенка в 20 лет. У меня была прекрасная натуральная грудь, просто потрясающая, идеальный размер, идеальная форма. Сейчас я бы очень хотела никогда не делать эту операцию», — призналась звезда.