Стас Пьеха признался, что непригоден для отношений
Певец Стас Пьеха опроверг в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ищет себе девушку с натуральной красотой.
По словам исполнителя, эта «кринжовая» информация о нем появилась после того, как он дал комментарий журналистам об отношении к пластическим операциям.
«Я такого не говорил...Да и к тому же, я совсем непригоден для отношений! Особенно продолжительных. Так что набор в группу окончен, расходимся...» — написал музыкант.
В начале сентября Пьеха признался, что негативно относится к пластическим операциям, если решение лечь под скальпель было продиктовано желаниями изменить свою внешность.
«Если это продиктовано отклонениями — то это допустимо. Если же это продиктовано модой и при этом с лицом все было и так хорошо, то… Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально», — отметил звезда.
Накануне Пьеха назвал спальню лучшим местом для свиданий. Он добавил, что ему нравятся симпатичные и приятные в общении девушки. При этом пассия Пьехи не должна быть популярной личностью.