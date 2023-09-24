Первое фото Виктории Бони после операции

Не так давно Виктория Боня легла под нож звездного американского пластического хирурга. За операцию она выложила в переводе на российские деньги целы× 20 миллионов рублей.

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Конечно, все поклонники ждут, когда же можно увидеть и оценить полученный результат. Понимая это ажиотаж вокруг ее внешности, Вика даже собирась сделать доступ к послеоперационным снимкам платным.

Однако сейчас в интернет попало первое фото светской львицы, где она без очков. То есть результат можно оценить абсолютно бесплатно.

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