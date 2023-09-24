Стало известно, кем работает старшая дочь Эминема

Старшая дочь рэп-исполнителя Эминема, Алайна Скотт, работает в салоне красоты недалеко от своего дома в Рочестер-Хиллз, штат Мичиган. Об этом сообщает The Sun.

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Журналисты издания отметили, что несмотря на многомиллионное состояние своего отца, 30-летняя Алайна Скотт работает по восемь часов в день косметологом-эстетистом в салоне красоты. На снимках, опубликованных изданием, дочь музыканта запечатлена в униформе за работой. По данным журналистов, девушка «отлично ладит» с клиентами, а ее фотография и имя указаны на сайте салона.

Эминем удочерил Алайну, когда она осталась без опеки родителей. Ее мать, сестра жены рэпера Ким Скотт, боролась с наркотической зависимостью и в итоге умерла от передозировки в 2016 году.

В июне 2023 года Алайна Скотт вышла замуж за своего возлюбленного Мэтта Меллера после семи лет отношений. Свадебная церемония прошла в Детройте, штат Мичиган, в окружении 125 самых близких членов семьи и друзей. Путь к алтарю девушка прошла под руку с отцом.