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48-летнего Леонардо Ди Каприо засняли на вечеринке с новой возлюбленной

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо продолжает проводить время с итальянской моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает Page Six.

48-летнего Ди Каприо засняли на вечеринке с новой возлюбленной
© Газета.ру

48-летний Леонардо Ди Каприо присоединился к своей предполагаемой возлюбленной, 25-летней модели Виттории Черетти на вечеринке, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актер был одет в черную футболку и брюки, и скрывал лицо под черной кепкой и солнцезащитными очками, а его спутница — в прозрачное платье-комбинацию и блестящие босоножки на шпильке. По словам очевидцев, пара избегала совместных фотографий, и покинула вечеринку по отдельности.

Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти не в первый раз видят вместе. Слухи о возможном романе пары впервые появились в мае 2023 года, когда актера и модель засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем Ди Каприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.

В начале сентября Ди Каприо и Черетти засняли за поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице. Актер был одет в черную футболку, черные брюки и кепку, а модель — в джинсы с заниженной талией и топ с золотыми пайетками. На одном из снимков видно, как пара целуется в толпе.

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