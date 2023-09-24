48-летнего Ди Каприо засняли на вечеринке с новой возлюбленной

48-летнего Леонардо Ди Каприо засняли на вечеринке с новой возлюбленной
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо продолжает проводить время с итальянской моделью Витторией Черетти. Об этом сообщает Page Six.
48-летний Леонардо Ди Каприо присоединился к своей предполагаемой возлюбленной, 25-летней модели Виттории Черетти на вечеринке, которая прошла в рамках Недели моды в Милане. Актер был одет в черную футболку и брюки, и скрывал лицо под черной кепкой и солнцезащитными очками, а его спутница — в прозрачное платье-комбинацию и блестящие босоножки на шпильке. По словам очевидцев, пара избегала совместных фотографий, и покинула вечеринку по отдельности.
Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти не в первый раз видят вместе. Слухи о возможном романе пары впервые появились в мае 2023 года, когда актера и модель засняли вместе на прогулке в Каннах. Затем Ди Каприо и Черетти вместе появились на вечеринке в честь дня рождения дизайнера Рикардо Тиши.
В начале сентября Ди Каприо и Черетти засняли за поцелуями во время вечеринки в ночном клубе на Ибице. Актер был одет в черную футболку, черные брюки и кепку, а модель — в джинсы с заниженной талией и топ с золотыми пайетками. На одном из снимков видно, как пара целуется в толпе.