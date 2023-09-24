У бывшего Бузовой появилась девушка

Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с девушкой, спровоцировав тем самым слухи о новом романе.

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На кадре не видно лица вероятной избранницы Манукяна — там изображены только две руки, держащиеся вместе, которые положены рядом с коленом девушки.

Сам Дава не стал комментировал снимок и раскрывать имя своей новой пассии.

В начале августа блогер объяснил, почему перестал афишировать свою личную жизнь. По его словам, ему слишком часто приписывают несуществующие романы со звездами шоу-бизнеса. При этом Дава убежден, что ему нужна возлюбленная, которая не стремится к публичности.

Последней девушкой Давы была певица Ольга Бузова. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Блогер опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.