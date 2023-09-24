У бывшего Бузовой появилась девушка

Бывший Бузовой Дава спровоцировал слухи о новом романе
Блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с девушкой, спровоцировав тем самым слухи о новом романе.
На кадре не видно лица вероятной избранницы Манукяна — там изображены только две руки, держащиеся вместе, которые положены рядом с коленом девушки.
Сам Дава не стал комментировал снимок и раскрывать имя своей новой пассии.
В начале августа блогер объяснил, почему перестал афишировать свою личную жизнь. По его словам, ему слишком часто приписывают несуществующие романы со звездами шоу-бизнеса. При этом Дава убежден, что ему нужна возлюбленная, которая не стремится к публичности.
Последней девушкой Давы была певица Ольга Бузова. Они расстались в январе 2021 года. Артистка обвиняла экс-возлюбленного в оскорблениях и рукоприкладстве. Блогер опровергал слова звезды, заявляя, что они не сошлись характерами.
14 сентября Манукян попал в больницу с отравлением. Блогер предположил, что мог отравиться во время завтрака. Из-за проблем со здоровьем артисту стало тяжело работать на 12-часовых съемках, из-за чего ему пришлось вызвать бригаду «скорой».