42-летняя Пэрис Хилтон поделилась фотографиями из нулевых

Американская актриса, певица и модель Пэрис Хилтон поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) серией архивных снимков, сделанных в нулевые.

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Светская львица напомнила подписчикам, как выглядела 20 лет назад. По снимкам видно, что в нулевых звезда носила более яркий блонд, обильно пользовалась автозагаром, а в одежде часто отдавала предпочтение розовому цвету. Кроме того, на всех опубликованных фотографиях Пэрис Хилтон запечатлена с мягкими игрушками из мультфильма Hello Kitty.

«Пэрис, ты была такой забавной», «Королева розового цвета», «Веселые были времена», «Легендарная эпоха», «Обожаю твой образ из нулевых», «Не верится, что это было 20 лет назад», — написали пользователи в комментариях.

В ноябре 2021 года она вышла замуж за бизнесмена Картера Реума. 25 января 2023 года Пэрис Хилтон объявила о том, что у них с супругом родился сын, которого они назвали Феникс. Малыш появился на свет с помощью суррогатной матери.