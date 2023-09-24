Ким Кардашьян поделилась откровенными снимками в купальнике

Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из новой фотосессии.

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На снимках Ким Кардашьян запечатлена на теннисном корте. 42-летняя модель была одета в ярко-розовый винтажный купальник от французского модного дома Chanel, стоимость которого на Ebay сегодня составляет около $7 тысяч. Ким Кардашьян дополнила образ пляжной туникой, сумкой и солнцезащитными очками от Chanel из коллекции 1995 года.

На прошлой неделе стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, Кардашьян и Бекхэм-младший сблизились после того, как футболист расстался со своей женой Лорен Вуд. Инсайдер уточнил, что о романе говорить пока рано, так как Ким Кардашьян пока не готова к серьезным отношениям. По его словам, основное внимание бизнесвумен сейчас сосредоточено на детях и работе.