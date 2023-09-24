Ким Кардашьян поделилась откровенными снимками в купальнике
Модель, бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами из новой фотосессии.
На снимках Ким Кардашьян запечатлена на теннисном корте. 42-летняя модель была одета в ярко-розовый винтажный купальник от французского модного дома Chanel, стоимость которого на Ebay сегодня составляет около $7 тысяч. Ким Кардашьян дополнила образ пляжной туникой, сумкой и солнцезащитными очками от Chanel из коллекции 1995 года.
На прошлой неделе стало известно, что Ким Кардашьян проводит много времени в компании игрока в американский футбол Оделла Бекхэма-младшего. По словам инсайдера из окружения звезды, Кардашьян и Бекхэм-младший сблизились после того, как футболист расстался со своей женой Лорен Вуд. Инсайдер уточнил, что о романе говорить пока рано, так как Ким Кардашьян пока не готова к серьезным отношениям. По его словам, основное внимание бизнесвумен сейчас сосредоточено на детях и работе.
Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом в марте 2023 года. Несмотря на непростой бракоразводный процесс, экс-супругам удалось решить большинство вопросов мирным путем. У бывших супругов четверо детей: 10-летняя Норт, 7-летний Сейнт, 5-летняя Чикаго и 4-летний Псалм. Чикаго и Псалм появились на свет с помощью суррогатной матери.