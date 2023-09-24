Стало известно о продаже дома актера Джорджа Клуни

Джордж Клуни решил продать свою виллу на итальянском озере Комо за 100 миллионов долларов, и при этом уже присматривает новую недвижимость во Франции, где предпочитает отдыхать жена известного актера. Об этом сообщает британская газета The Daily Mail (DM).

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Отмечается, что актер купил эту виллу 21 год назад за 10 миллионов евро. Риелторы объяснили это тем, что покупка этого дома спровоцировала бум на местном рынке недвижимости, в результате чего цены в этом районе выросли вдвое.