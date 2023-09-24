Сальма Хайек рассказала, как сохранить физическую форму без тренировок

Мексиканская актриса совсем недавно отпраздновала свой день рождения. В честь 57-летия Сальма поделились с поклонникам откровенными фото в бикини, которые приятно удивили поклонников. При этом актриса уверяет, что не занимается спортом. В интервью на Международном кинофестивале в Торонто Хайек раскрыла секрет сохранения подтянутой фигуры.

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По мнению актрисы, тренировки — далеко не единственный способ оставаться стройной и подтянутой. На данном этапе, спорт — не для неё, она слишком устала за годы съемок от изматывающих регулярных занятий. Теперь Хайек поддерживает форму при помощи медитаций:

Я действительно верю, что это помогает. Люди говорят, что должны быть тренировки. Я думаю, нужна медитация Ты должен найти свой путь. Для меня физические упражнения — это тяжело… Очень, очень трудно набраться дисциплины, чтобы сделать это. Но медитация — это даже прогулка в парке, моя собственная форма медитации.