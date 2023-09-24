Бритни Спирс устроила откровенную фотосессию с шестом для стриптиза

Поп-певица Бритни Спирс показала подписчикам личного блога, как танцует стриптиз на шесте.

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41-летняя Бритни Спирс опубликовала видеоролик, в котором предстала перед поклонниками в образе стриптизерши. 41-летняя певица была одета в миниатюрный купальник цвета фуксии, состоящий из треугольного лифа с золотыми подвесками и трусов с заниженной талией. Звезда дополнила образ туфлями на высокой платформе и черным колье-чокером.

На днях стало известно, что команда Бритни Спирс запрещает певице давать интервью в преддверии релиза своих мемуаров «Женщина во мне». По данным журналистов, окружение певицы считает, что она не готова давать интервью. Одной из причин также называют провокационные посты Спирс в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). При этом, говорят инсайдеры, последнее слово все равно остается за артисткой.

Сама Спирс, по словам инсайдеров, также не хочет общаться со СМИ после того, как те подвергли критике ее «ментальное здоровье, сексуальность, воспитание детей и тело».