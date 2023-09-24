Виктория Боня похвасталась новой машиной

Блогер и модель Виктория Боня показала подписчикам своего Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую машину.

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Виктория Боня опубликовала видеоролик, в котором она садилась в ярко-желтый спортивный автомобиль марки Chevrolet Corvette. Модель была одета в обтягивающее красное платье в пол и черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Звезда дополнила образ солнцезащитными очками и кепкой с большим козырьком.

"Решила сменить машинку. Теперь гоняем на этой", - подписала видео Боня.

Несколько дней назад Виктория Боня заявила подписчикам, что готова показать им своей лицо после пластической операции за деньги. Блогер опубликовала фотографию, на которой позировала в белом полупрозрачном платье и кепке, полностью закрывающей лицо. На просьбу одного из подписчиков показать лицо после пластической операции блогер предложила создать закрытый канал, вход в который будет платным.

"Если хотите, создам закрытый канал, куда приму тех, кто захочет посмотреть на мое лицо. Покажу вам первым за символическую цену. Пойдете за 1300 рублей?" — спросила у подписчиков Виктория Боня.