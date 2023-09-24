Звезда «Аббатства Даунтон» Мишель Докери вышла замуж

Мишель Докери теперь замужняя женщина. В эти выходные она сочеталась законным браком с Джаспером Уоллером-Бриджем, младшим братом актрисы и сценаристки Фиби Уоллер-Бридж. Церемония прошла в церкви святого Николая в Чизике, на западе Лондона. Мишель Докери и Джаспер Уоллер-Бридж.

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Мишель Докери прославилась работой над популярным британским сериалом «Аббатство Даунтон». Она сыграла леди Мэри Кроули – наследницу большого состояния. Среди гостей на свадьбе Докери и Уоллера-Бриджа были замечены знаменитые друзья пары, актёры Хью Бонневилль, Лили Джеймс, Лесли Мэнвилл, Элизабет Макговерн и др. Сестра жениха Фиби Уоллер-Бридж присутствовала на торжестве вместе с бойфрендом, сценаристом Мартином Макдоной, с которым недавно объявила о помолвке.