Киркоров рассказал, на ком мать хотела его женить

Советский российский певец и актер Филипп Киркоров рассказал, что мама несколько раз пыталась женить артиста на коллегах. В том числе на Маше Распутиной, Азизе и Миле Романиди.

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Реплики "короля российской эстрады" прозвучали на вечеринке по случаю выхода видеоклипа на новую песню Романиди "Какая ерунда".

"Мила в 80-х была олицетворением замечательной группы "Арабески". В Ташкенте в то время создали наш ответ Западу - группу "Садо", в которой пели Мила, Азиза и третья девочка Кумуш", напомнил Филипп, заметив, что это был проект мирового уровня.

Уже в 90-х артист записал с Романиди несколько дуэтов, включая хит "Днем и ночью". Более того - отношения музыкантов были не только творческие. "Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле",- приводит KP.RU признания "короля", подчеркивающего, что "Мила, конечно, была фавориткой" в этом списке.

Романиди подтверждает: мама Филиппа говорила, что у артистов "хорошо сливаются голоса", и всегда действительно очень тепло встречала потенциальную невестку. "Когда я приходила, все время угощала меня пирогами", - вспомнила Романиди. И хоть до свадьбы с Филиппом дело не дошло, исполнители сохранили дружбу на долгие годы.

Людмила Романиди, у которой есть греческие корни, родилась и выросла в Ташкенте. Советская и российская певица и актриса. В 1991 году - с исполнения песни "Красавица Востока" - начался ее триумф в сольной карьере.

После убийства продюсера, когда 33-летний Валерий Дзиов был застрелен в собственной квартире на Большой Марьинской улице в Москве в 2001-м, певица на время ушла из шоу-бизнеса и уехала в Грецию, где занималась бизнесом.