"Становится страшно". Кожевникова пожаловалась на перемены в поведении детей

Актриса Мария Кожевникова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что запретила девятилетнему сыну Иван играть в популярную мобильную игру.

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Кожевникова не стала говорить название игры, но отметила, что многие дети возраста его сына в нее играют. Артистка не понимает, почему это позволяют делать их родители, ведь в игре присутствует насилие.

Кожевникова добавила, что стала замечать различные негативные изменения в своих детях после использования телефона. К примеру, по словам звезды, ее сын стал более возбудим после мобильных игр. У мальчика появились проблемы со сном. Актриса призналась, что ей "становится страшно" за своих малышей.

В ролике девятилетний Иван заявил, что сам себе разрешит играть, однако Кожевника с этим не согласилась. Она уточнила, что сын будет решать сам за себя, когда ему исполнится 18 лет.

Кожевникова воспитывает троих сыновей от бизнесмена Евгения Васильева - Ивана, Максима и Василия. Звезда находится в отношениях с предпринимателем с 2013 года, официально они не женаты. Актриса объясняла, что штамп в паспорте не имеет никакого значения - для нее важно, что они обвенчалась в православном монастыре в Ницце.