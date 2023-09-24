Мама Тимати показала первые шаги дочки рэпера в кино

Кажется, скоро дочка Тимати и Алены Шишковой даст фору всем выпускницам ВГИКа. 9-летняя Алиса Юнусова снялась в своем первом фильме — своеобразном продолжении «Мушкетеров», — где кроме нее главные роли исполнили Михаил Боярский и Саша Плющенко.

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Гордая бабушка Симона поделилась в запрещенной соцсети видео с пресс-показа, где у юной исполнительницы роли Миледи берут интервью.

«Вчера состоялся пресс-показ музыкального фильма Георгия Остера "Легенды навсегда!". Не могу судить об актерской работе, но в жанре интервью Алиса точно преуспела. Эх, была бы такая профессия — давать интервью!!!» — подшучивает Симона над своей любимой внучкой.

Подписчики остались в восторге от смены амплуа и отметили, что дочка рэпера не по годам уверенно чувствует себя перед камерой.

«Очень умная, талантливая девочка, серьезная и рассудительная», «С самого рождения было видно, что это необычный ребенок! То ли еще будет», «Как будто с пеленок интервью давала», «Хорошо перед камерой держится. Очень красивые жестикуляция рук, прям так деликатно», — восторгаются фолловеры.

Еще бы, дома у Алисы точно есть у кого поучиться!