Юлия Королева спровоцировала слухи о воссоединении с Гуфом

Модель и блогерша Юлия Королева намекнула на воссоединение с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Об этом сообщает Super.

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Как отмечает издание, в день рождения Гуфа Королева опубликовала романтичную фотосессию с рэпером в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Через несколько часов она удалила снимки. Поклонники предположили, что артист и блогерша снова вместе.

"Для того, что я хочу тебе пожелать, еще не придумали слов", - подписала публикацию модель.

24 апреля Долматов рассказал, что разводится с супругой. Артист объяснил, что сделал объявление во избежание сплетен и домыслов. По словам певца, все внутрисемейные споры и вопросы будут урегулированы адвокатами. Он также отметил, что продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. Однако в мае пара воссоединилась.

28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.