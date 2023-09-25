Популярная телезвезда попала в объектив папарацци в ярком купальнике

28-летняя популярная модель попала в объектив папарацци в купальнике ярко-оранжевого цвета и юбке-сетке длины макси в тон. При этом волосы знаменитость заплела в косу, а от макияжа отказалась. Среди прочего она надела белую кепку и очки с прямоугольной оправой, а также массивные золотые часы.