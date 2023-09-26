Милославская рассказала, что летом они с Петровым были счастливы

Саша Петров две недели назад смог удивить публику так сильно, что пресса до сих пор обсуждает его поступок. Так, он написал пост о своей женитьбе. При этом супругой актера стала вовсе не Стася Милославская, с которой Петров встречался несколько лет, а первая встречная.

© Popcake

Стася не комментирует то, что произошло. А вот ее друзья всеми способами издеваются над Петровым. Сама Стася еще летом давала интервью, в котором говорила о том, как у нее все хорошо в жизни. Милославская признавалась, что ей не хватает «роли матери и роли жены своего мужа». Судя по всему, она намекала, что очень хочет стать супругой Саши.