Боня пообещала показать себя не в лучшем виде после пластики

Если их будет больше, то блогер покажет не только фото после пластики, но и видео.

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В соцсетях Виктория Боня написала, что стоимость входа в Telegram-канал составит 1300 рублей.

Платные подписчики смогут увидеть блогера во время реабилитации после проведённой пластики.

Она заявила, что также будет публиковать откровенную информацию из мира пластической хирургии.