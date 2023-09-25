Виктория Боня пообещала показать себя не в лучшем виде после пластики в закрытом ТГ-канале
Если их будет больше, то блогер покажет не только фото после пластики, но и видео.
В соцсетях Виктория Боня написала, что стоимость входа в Telegram-канал составит 1300 рублей.
Платные подписчики смогут увидеть блогера во время реабилитации после проведённой пластики.
Она заявила, что также будет публиковать откровенную информацию из мира пластической хирургии.
Ранее Боня рассказывала, что после пластической операции она была похожа на героиню фильма «Пила». При этом блогер продолжает держать поклонников в неведении и не показывает себя после вмешательства.