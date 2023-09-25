Артист в эксклюзивном интервью Womanhit.ru откровенно рассказал о том, почему дочь снесла ему голову и как он сегодня строит с ней отношения.

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Сентябрь для актера Константина Крюкова — месяц особый. Ведь именно в первый месяц осени в 2007 году на свет появилась его дочь Юлия.

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- Константин, вы когда-то сказали, что с рождением дочери у вас снесло голову. Когда ее поставили на место?

- Я не знаю, мне кажется, это очень большое счастье и для меня лично. У меня дочь родилась в молодом возрасте, и я просто не понимал, что происходит. Было еще 150 других забот, и того, и сего, и вообще мне кажется, что мужчина в юном возрасте теряется от этого процесса и не понимает, что с этим делать. И самое страшное, в тот момент ты не можешь понять: она как-то реагирует на то, что ты делаешь. Она вообще поняла или не поняла? А сейчас у меня взрослая дочь, мы очень много с ней общаемся, по возможности проводим вместе время. Это жутко интересно. Она мне очень много дает.

- Что именно дает, если не секрет?

- У каждого человека, наверное, есть впечатление, что ему до сих пор 18, что он молодой и всё классно. Но когда твоя дочь над тобой смеется, потому что, оказывается, ты уже этого не понимаешь, того не понимаешь, то ты думаешь: «Стоп, а почему же я во всем этом не понимаю?» Она меня всё время держит в апгрейде современности, у нас с ней абсолютно одинаковые музыкальные вкусы, поэтому мы многое обсуждаем и пересылаем друг другу музыку. Она большой-большой фанат кино, наверное, даже где-то больше, чем я, потому что она смотрит невероятное количество фильмов. Я не могу столько времени этому уделять. Может, потому что я работаю. Хотя она тоже занята в школе. Но она очень любит кино. Я не знаю, будет она работать в этой сфере или нет. Но у нас с ней есть какие-то смешные вещи. Вот она мне пишет: «Ты видел „Треугольник печали“?» Я говорю: «Да». — «И ты мне не сказал его посмотреть?! Это вообще обида на всю жизнь». Я думаю: «Юль, ну хорошее кино, но не настолько, чтобы я тебе позвонил и попросил посмотреть». Проходит неделя, я ей пишу: «Юль, а ты видела „Меню“?» Она говорит: «Да». — «И ты мне не сказала?!» — «Ну это не настолько хорошее кино». — «Да нет, ты что!» Это как будто есть второй «ты» с новой точкой зрения, и этот второй «ты» по-другому смотрит на мир, заново его проживает, и делится с тобой, дает тебе тоже возможность с этой точки зрения прожить мир. Это классно.

- Есть такое, что вы запрещаете Юле? Или это всё на уровне советов?

- Мне кажется, нам просто повезло, потому что она очень самостоятельная, самодисциплинированная, иногда это даже пугает. Мы же в своем детстве хотели что-то сделать, чтобы родители были довольны, а у нее самое главное, чтобы она была довольна. А если она вдруг недовольна, то это тяжелая ситуация, у нее сильно портится настроение. И я ей сопереживаю, я говорю: «Юль, ну так нельзя рефлексировать насчет какой-то там оценки». — «Это вам нельзя. Мне надо». У нее интересный характер.

- Вы уже с ней обсуждаете дальнейший ее жизненный путь?

- Я просто по своему опыту понимаю, что это сложный процесс. Для себя я понял следующее: где я могу помочь, я буду помогать. Не хочу ничего делегировать, или предлагать, или настаивать, или где-то хитро пытаться ее куда-то вести. Потому что это такая важная вещь — на что ты потратишь эту жизнь. И пусть она сама определит, на что она ее хочет потратить. Потому что там еще есть столько обманок, человеку может казаться, что он создан или хочет заниматься этим, потом понимает, что это просто фикция, которую ее окружение вокруг нее создало.

- Тем более, когда действительность такая сложная…

- Да, сейчас так быстро всё меняется. Появился искусственный интеллект. У меня было большое счастье, я в прошлом году выступал ведущим документального цикла про креативный класс в России. Я пообщался со всеми лидерами этого нашего класса в областях компьютерной графики, анимации, режиссуры. Что меня удивило? Что самые мастодонты, которые входят в топ 3 мира, на вопрос: «А где этому учиться? У этой профессии нет даже названия», отвечали: «На You Tube». — «Почему?» — «Потому что не успевает ни одно учебное заведение так быстро обновляться. Или нужно идти к нам в самые маленькие помощники помощника. Учиться на работе самостоятельно». На днях встречался с ребятами из этой среды, они говорят: «Понимаешь, мы всё время, каждый день с утра до вечера проходим процесс от пенсионера к студенту. Потому что пока спали, столько всего произошло, столько всего нового изобрели, столько новых алгоритмов. И вот мы к вечеру как-то поработали и чувствуем себя более-менее актуальными студентами. Но потом прошла еще одна ночь и с утра мы опять приходим пенсионерами». Я понимаю, насколько это сложно и в этом надо как-то по-другому жить. Моей дочери точно это предстоит, поэтому гибкость в этом плане — важное качество.

- Дочь Юля появилась в вашем первом браке. Раскройте секрет, как не только остаться в хороших отношениях с бывшей женой, но и подружить ее с нынешней супругой?