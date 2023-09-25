Подписчики Ивановой шокированы ее свежими нескромными снимками

Мама Тимати почти убедила хейтеров Валентины Ивановой в скромности невесты рэпера и те было поверили — ошиблись, ну с кем не бывает. Однако фото в запрещенной сети девушки все больше и больше дают им повод убедиться в обратном. И даже если на деле все действительно обстоит так, как и говорила Симона Яковлевна, критикам в Сети только дай повод — они тут же накинутся с негативом и злобой.

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На этот раз Валя опять не угодила подписчикам своими свежими и чересчур пикантными снимками, на которых продемонстрировала весьма интересную часть тела.

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Поклонники вне себя от недоумения: «Ну и где та самая скромница, о который твердила звездная бабушка?» — возмущаются они. Кто-то из них даже начал гадать, а понравилось бы самому Тимуру (настоящее имя артиста), если бы его дочь в уже взрослом возрасте показывала всем такие горячие фото. Вряд ли, единогласно соглашаются комментаторы. Без традиционной рубрики «Валя vs. Настя Решетова» тоже не обошлось.

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«Скромная девушка, очень скромная. Все как любит Симона», «И это считается нормально — почти голой себя показывать. Для чего, зачем...», «Вы очень красивая, но Настя Р. все-таки лучше. Тимати, походу, всех сейчас выбирает по типу Насти», — написали фолловеры. Кто-то, к слову, заметил, что фотографии с такого ракурса — не редкость в инстаграме* Ивановой и поинтеросовался, почему она, собственно, так любит «свой асс».