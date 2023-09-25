70-летний Халк Хоган женился на 45-летней возлюбленной
Актер и рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) женился на инструкторе по йоге Скай Дэйли. Об этом сообщает Daily Mail.
70-летний Халк Хоган и 45-летняя Скай Дэйли поженились на скромной церемонии в баптистской церкви в городе Клируотер, штат Флорида. По словам инсайдеров, решение о свадьбе было принято «внезапно».
«Свадьба была скромной. Никто из них не хотел излишеств, просто небольшое торжество с самыми близкими людьми, чтобы признаться друг другу в глубокой любви и преданности», — поделился источник.
Актер сделал предложение своей возлюбленной два месяца назад, когда подарил ей кольцо с 6-каратным бриллиантом.
«Скай изменила его жизнь. Он счастлив как никогда — буквально на седьмом небе от счастья. Если бы такой парень, как Халк, мог светиться, то он бы светился», — рассказал журналистам один из друзей рестлера.
В числе гостей пары был 32-летний сын Хогана Ник. 35-летняя дочь актера Брук на свадьбу отца не пришла.
Для Халка Хогана этот брак стал третьим. С 1983 по 2009 актер был женат на телеведущей Линде Клэридж, а с 2010 по 2021 — на визажистке Дженнифер МакДэниэл. Скай Дэлви дважды была замужем и воспитывает троих детей от предыдущих отношений.