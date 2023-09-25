70-летний Халк Хоган женился на 45-летней возлюбленной

Актер и рестлер Халк Хоган (настоящее имя Терри Боллеа) женился на инструкторе по йоге Скай Дэйли. Об этом сообщает Daily Mail.

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70-летний Халк Хоган и 45-летняя Скай Дэйли поженились на скромной церемонии в баптистской церкви в городе Клируотер, штат Флорида. По словам инсайдеров, решение о свадьбе было принято «внезапно».

«Свадьба была скромной. Никто из них не хотел излишеств, просто небольшое торжество с самыми близкими людьми, чтобы признаться друг другу в глубокой любви и преданности», — поделился источник.

Актер сделал предложение своей возлюбленной два месяца назад, когда подарил ей кольцо с 6-каратным бриллиантом.

«Скай изменила его жизнь. Он счастлив как никогда — буквально на седьмом небе от счастья. Если бы такой парень, как Халк, мог светиться, то он бы светился», — рассказал журналистам один из друзей рестлера.

В числе гостей пары был 32-летний сын Хогана Ник. 35-летняя дочь актера Брук на свадьбу отца не пришла.