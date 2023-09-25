Почему мы толстеем: врач назвала главную причину
Эндокринолог МНОЦ МГУ им. Ломоносова, профессор Зухра Павлова рассказала, как сладкие газированные напитки мешают нам похудеть. По словам эксперта, они являются одной из главных причин эпидемии ожирения.
«Есть четкая взаимосвязь между ростом числа людей с ожирением и ростом употребления неалкогольных сладких напитков. Более того, многие называют главной причиной эпидемии лишнего веса на Западе именно газировку. Я постоянно говорю, что калорийность нужно снижать прежде всего за счет урезания простых углеводов и особенно сладких напитков», — сказала в беседе с Lenta.ru Зухра Павлова.
Эксперт добавила:
«То количество сахара, которое присутствует в этих напитках, было бы невозможно употребить просто так. Поэтому в рецептуре есть вещества, которые "ослепляют", делают бесчувственными те системы в головном мозге, которые отвечают за объективное восприятие сладостей».
По мнению эндокринолога, отказ от сладких газировок приведет в порядок углеводный обмен, поможет сбросить лишний жир, сократит риск развития метаболических нарушений. Также это поспособствует здоровью зубов.
Зухра Павлова считает, что на этикетках должны четко отображать, сколько чайных ложек сахара приходится на ту или иную банку или бутылку напитка. Так все сразу встанет на свои места: человек будет осознавать, как много сахара он получает.
«Важно внимательно читать этикетки. Оценивать не только содержание сахара, но и остальные компоненты. Никто не несет ответственности за ваше здоровье в таком объеме, как вы сами», — напомнила доктор.