Почему мы толстеем: врач назвала главную причину

«Есть четкая взаимосвязь между ростом числа людей с ожирением и ростом употребления неалкогольных сладких напитков. Более того, многие называют главной причиной эпидемии лишнего веса на Западе именно газировку. Я постоянно говорю, что калорийность нужно снижать прежде всего за счет урезания простых углеводов и особенно сладких напитков», — сказала в беседе с Lenta.ru Зухра Павлова.