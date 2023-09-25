Настя Ивлеева показала фигуру в откровенном купальнике

Блогер Настя Ивлеева опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, на котором запечатлена в купальнике.

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На видео Настя Ивлеева загорает на лежаке около бассейна. Блогерша была одета в миниатюрный полупрозрачный лиф мятного оттенка, трусы с баской из белого атласа и босоножки на шпильке.

«Теперь такая точеная и воздушная, будто художник нарисовал легкими движениями кистей», «Воздушная, как зефирка», «Просто шикарная», «Идеальная фигура», «Очень женственная», — написали поклонники в комментариях.

В середине сентября Настя Ивлеева показала подписчикам фотографии до и после похудения. Блогер объяснила, что весной «нехило разожралась» и поправилась на 14 килограммов.

«Когда я увидела свои апрельские фотки — я была шокирована. Весной я нехило разожралась и, слава богу, с начала мая и на все лето в моей жизни случилось большое кино, которое помогло вернуться в форму. Лицо тоже вышло из сумрака, ура», — похвасталась Ивлеева.

Она уточнила, что набранные 14 килограммов уже удалось скинуть. По словам блогера, Ивлеева всерьез задумывается над изменениями груди, «чтобы найти их уже наконец со всей страной и больше никогда не терять». Блогер предположила, что «запустила себя» из-за стресса и печали, так как в негативные периоды жизни люди склонны заедать печаль.