Венсан Кассель закрутил роман с молодой моделью

Весной стало известно, что 56-летний французский актер Венсан Кассель расстался с 26-летней моделью Тиной Кунаки после пяти лет отношений. У знаменитостей есть 4-летняя дочь Амазони.

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Отмечалось, что причиной разрыва отношений стали измены девушки.

Однако не так давно Венсана заметили на вечеринке в компании с 28-летней моделью Маликой Лубек. Она находится на пике своей карьеры. Также у девушки есть три высших образования в области промышленного и технического обслуживания, степень бакалавра по физике и степень по материаловедению.

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Поклонники Касселя отметили, что Лубек сильно похожа на Кунаки. У нее тоже смуглая кожа и кучерявые волосы.