"Делаю слишком много или недостаточно?". Утяшева высмеяла критику в свой адрес

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в Telegram-канале, что не принимает близко к сердцу оскорбительные заголовки о себе.

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Утяшева отметила, что наслаждается подобными новостями и "талантом авторов". Телеведущая решила поделиться с поклонниками последними заголовками, "которые ее покорили". В одном из них "обколотая" звезда "шокировала специалистов", а в другом - находится "в ужасном состоянии".

"Авторы единодушны в том, что я выгляжу ужасно, но немного путаются в показаниях. Вроде и обколотая, а себя все-таки запустила. И кого же мне, простите, слушать? Я делаю слишком много или недостаточно? Мне нужны ответы!" - написала телеведущая.

Утяшева начала свою карьеру как гимнастка. В 1999 году она удостоилась звания мастера спорта. Гимнастка является неоднократной победительницей российских и международных соревнований.

В 2002-м Утяшева неудачно приземлилась на плохо подготовленные маты и отбила ступню во время показательных выступлений в Самаре. Ей поставили диагноз - переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение из-за постоянного переноса нагрузки костей ступни другой ноги. Были опасения, что спортсменка не сможет ходить. Несмотря на риски, звезда продолжила заниматься художественной гимнастикой.