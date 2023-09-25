Заядлые холостяки, превратившиеся в идеальных семьянинов

О них мечтали тысячи женщин, но эти красавцы уверяли, что никогда не свяжут себя узами брака (или больше никогда).

© 0WomanHit.ru - МК

Однако одна встреча навсегда изменила жизнь заядлых голливудских холостяков.

Видео дня

Джордж Клуни

Конечно, эта подборка невозможна без сногсшибательного Клуни. После первого неудачного брака в начале девяностых Джордж публично заявил, что больше никогда не женится. Он смеялся над друзьями, которые делали возлюбленным предложение руки сердца. А потом Клуни встретил адвоката Амаль Алламудин. Она была идеальной: яркой, самодостаточной, гордой. И Джордж потерял голову. Сейчас он — счастливый отец и муж женщины, которая способна затмить любую звезду на красной дорожке.

Мэттью МакКонахи

У него были романы с самыми яркими девушками индустрии: Эшли Джадд, Патрисия Аркетт, Сандра Буллок все они ждали предложения от Мэттью, но кольца так и не получили. МакКонахи уверял, что просто не видит себя мужем. Пока на одной вечеринке не встретил модель Камилу Алвес. Мэттью уверяет, что влюбился в нее с первого взгляда, но делать предложение не спешил: он дождался, когда Камила родила двоих детей и уже ждала третьего. Лишь в этот момент МакКонахи захотел официально стать мужем Камилы.

Винс Вон

Очаровательный герой комедий считал, что брак — это маркетинговая уловка. Он заявлял, что нет женщины, способной заставить его жениться. Но однажды Винс искал новый дом, а помогала ему Кайла Уэбер — агент по недвижимости. Вону было уже 40 лет, и впервые он прочувствовал, что готов стать мужем. Винс сделал предложение Кайле уже через три месяца знакомства, а сейчас супруги воспитывают двоих детей.

Хью Грант