МакКонахи, Клуни и другие заядлые холостяки, превратившиеся в идеальных семьянинов
О них мечтали тысячи женщин, но эти красавцы уверяли, что никогда не свяжут себя узами брака (или больше никогда).
Однако одна встреча навсегда изменила жизнь заядлых голливудских холостяков.
Джордж Клуни
Конечно, эта подборка невозможна без сногсшибательного Клуни. После первого неудачного брака в начале девяностых Джордж публично заявил, что больше никогда не женится. Он смеялся над друзьями, которые делали возлюбленным предложение руки сердца. А потом Клуни встретил адвоката Амаль Алламудин. Она была идеальной: яркой, самодостаточной, гордой. И Джордж потерял голову. Сейчас он — счастливый отец и муж женщины, которая способна затмить любую звезду на красной дорожке.
Мэттью МакКонахи
У него были романы с самыми яркими девушками индустрии: Эшли Джадд, Патрисия Аркетт, Сандра Буллок все они ждали предложения от Мэттью, но кольца так и не получили. МакКонахи уверял, что просто не видит себя мужем. Пока на одной вечеринке не встретил модель Камилу Алвес. Мэттью уверяет, что влюбился в нее с первого взгляда, но делать предложение не спешил: он дождался, когда Камила родила двоих детей и уже ждала третьего. Лишь в этот момент МакКонахи захотел официально стать мужем Камилы.
Винс Вон
Очаровательный герой комедий считал, что брак — это маркетинговая уловка. Он заявлял, что нет женщины, способной заставить его жениться. Но однажды Винс искал новый дом, а помогала ему Кайла Уэбер — агент по недвижимости. Вону было уже 40 лет, и впервые он прочувствовал, что готов стать мужем. Винс сделал предложение Кайле уже через три месяца знакомства, а сейчас супруги воспитывают двоих детей.
Хью Грант
Синеглазый красавчик боялся привязанности, как огня. Для него брак был похож на тюрьму. К тому же, Грант считал: став женой, женщина тут же начнет ему запрещать все, что Хью так нравится. Исключением стала Анна Эберштейн — норвежский продюсер. Она не давила на Хью и была поглощена работой. Когда узнала, что у возлюбленного интрижка на стороне, лишь пожала плечами. Грант был поражен: Анна не запрещала, не давила, не пыталась стать приложением к Хью. И он растаял: вскоре (после рождения двух детей) Гран сделал предложение Анне. Сейчас они счастливы вместе, а актер признается, что теперь совершенно моногамен.