Звезда «Маски» объяснила успех SHAMAN тем, что он мужчина

«Каждая его песня мне напоминает какую-то другую песню. Для меня это большой показатель, все хиты, в принципе, так и делаются, как я поняла. Наверное да, видимо, это работает. Но еще это работает, видимо, потому что он парень. А женщины — очень падкий зритель», — заявила Анкудинова.