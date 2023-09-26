"Очень грустно". Комиссаренко высказался о прошлом своей жены

Артист Слава Комиссаренко, бывший участник Stand Up, вступил в брак с избранницей в сентябре. Недавно стало известно, что его жена ранее участвовала в вебкам-съемках, и это стало неожиданным открытием для Комиссаренко, пишет Teleprogramma.pro.

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Он признался, что не знал о прошлом своей супруги и был весьма удивлен этой информацией. Комиссаренко подчеркнул, что было унизительно узнавать правду, но считает, что молчать об этом было бы еще хуже. Он также выразил свое разочарование в том, что возлюбленная все отрицала.

Артист подчеркнул, что не питает злости и не стремится мстить. Ему просто горько и грустно из-за того, как сложилась эта ситуация.