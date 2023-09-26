Пропавший Игорь Крутой прервал молчание и поразил поклонников

Продюсер Игорь Крутой в последнее время редко появляется на публике. Как он выглядит и чем живёт, поклонники узнают по редким публикациям в социальных сетях, а также благодаря СМИ. Оттого новые кадры с Крутым так взбудоражили Сеть.

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Игорь Крутой показал, как прошла его встреча с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Как рассказал композитор, они поделились друг с другом успехами и проблемами:

Получил напутствие больше писать музыки, пожелал здоровья.

Однако поклонники принялись обсуждать не саму встречу, а её участников. Дело в том, что Игорь Крутой заметно похудел, он больше не похож на самого себя. В Сети предполагают, что он мог столкнуться с каким-то заболеванием. Однако нельзя забывать о возрасте композитора - летом ему исполнилось уже 69 лет. В день рождения музыкант делился с подписчиками новым видео, и уже тогда была очевидна его непривычная худоба.

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Кроме того, пользователи обратили внимание и на Татьяну Анатольевну Тарасову. Судя по видео в социальных сетях, сейчас она передвигается в инвалидной коляске. Известно, что такое решение пришлось принять из-за сильных болей в спине и суставах, которые испытывает именитый тренер.

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