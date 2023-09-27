«Может только брать». Айза заступилась за Гуфа

Еще пару дней назад, в день рождения Гуфа, Юля Королева написала трогательный пост с поздравлениями мужа. Однако через некоторое время она удалила сообщение, а Гуф заявил, что они не воссоединились.

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Сам рэпер признался журналистам, что Юля хотела его попугать разводом, а он совсем не против расстаться с девушкой. Поэтому Королева поменяла тактику и стала добиваться мужа, но он не хочет с ней быть. Кроме того, Гуф заявил, что ему стыдно жить с женщиной, которая выкладывает такие откровенные фото в социальные сети.

Вчера Королева отреагировала на это и написала большое сообщение о том, что она верила, что люди будут ценить других за то, какое большое у них сердце, а не станут оценивать кадры в социальных сетях.