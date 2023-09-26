Ханна рассказала, что ей не нравится в себе

Исполнительница провела с поклонниками рубрику «вопрос/ответ». Подписчики могли задать девушке любые волнующие вопросы.

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Один из поклонников поинтересовался, какие черты не нравятся артистке в себе. Певица заметила вопрос фолловера и ответила на вопрос.

Артистка призналась, что она недовольна своим режимом дня, Ханне приходится поздно ложиться и рано вставать.

«Я никак не могу научиться контролировать зарядку на своих телефонах. Я слишком переживательная по мелким нюансам», - написала звезда российского шоу-бизнеса.

Также Ханна призналась, что не умеет прощать и редко дает людям второй шанс. В конце певица в шутку призналась, что в остальном она милая девушка.