Айза высказалась о заметно изменившемся внешнем виде Ивлеевой

Стоило Насте Ивлеевой всего-то избавиться от нежелательных килограммов, как все вокруг просто с ума посходили. Обычными комплиментами и нейтральными комментариями теперь не обойтись: либо королева, либо уже сразу катастрофически худая и «пойди поешь». Впрочем, большинство поклонников и инстаколлег блогера все-таки придерживаются мнения о том, что теперь знаменитость выглядит на 11/10. Высказалась о ее заметно изменившемся внешнем виде и Айза-Лилуна Ай.

Накануне она опубликовала одно из горячих видео Насти (на которые она, к слову, очень щедра в последнее время) и крайне лестно прокомментировала результаты ее метаморфоз.

«Мне очень нравится, как выглядит Настя. И лицо, и тело, и стиль», — написала Айза в личном Telegram-канале.