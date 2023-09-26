Айза высказалась о заметно изменившемся внешнем виде Ивлеевой

Айза-Лилуна Ай высказалась о заметно изменившемся внешнем виде Насти Ивлеевой
Стоило Насте Ивлеевой всего-то избавиться от нежелательных килограммов, как все вокруг просто с ума посходили. Обычными комплиментами и нейтральными комментариями теперь не обойтись: либо королева, либо уже сразу катастрофически худая и «пойди поешь». Впрочем, большинство поклонников и инстаколлег блогера все-таки придерживаются мнения о том, что теперь знаменитость выглядит на 11/10. Высказалась о ее заметно изменившемся внешнем виде и Айза-Лилуна Ай.
Накануне она опубликовала одно из горячих видео Насти (на которые она, к слову, очень щедра в последнее время) и крайне лестно прокомментировала результаты ее метаморфоз.
«Мне очень нравится, как выглядит Настя. И лицо, и тело, и стиль», — написала Айза в личном Telegram-канале.
Уверены, что это только начало и впереди у девушки еще горы восхищений. Настя Ивлеева и прежде умела раздать и стиля, и жары, но на этот раз она действительно произвела фурор. Кстати, прежде о роскошном образе девушки на показе Prada, после которого и началась вся шумиха по поводу похудения, высказался Александр Рогов.