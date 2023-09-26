Ермолаева удивила историей о дружбе бывшего мужа с нынешним

Кто бы там ни говорил, что дружбы между бывшими не существует, Нелли Ермолаева легко докажет обратное. Она и сама поддерживает теплые отношения с экс-супругом Кириллом Андреевым, и нынешнего возлюбленного Алексея Смагажевского с ним познакомила — в общем, словно какой-то сериал, основанный на нереальных событиях.

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Накануне в своем аккаунте в соцсетях звезда «Дома-2» призналась, что прекрасно ладит с бывшим и его новой избранницей, а настоящий муж даже созванивается с ним по вопросам воспитания сына Нелли Мирона или по деловым.

«Зачастую многие остаются врагами после расставания и, конечно, все это сказывается на ребенке. Мы сразу договорились сделать так, чтобы Мирошка видел счастливые лица мамы и папы», — делится Ермолаева.

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Кстати, по ее собственному признанию, парочки могут даже на отдых отправиться вместе. Что ж, счастливые лица этим четверым точно обеспечены, в отличие от поклонников телеведущей. Они после истории остались, мягко говоря, в шоке.