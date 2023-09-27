Викторию Бекхэм назвали киборгом из-за «чужих рук» на фото

Бывшую участницу группы Spice Girls Викторию Бекхэм раскритиковали за фото в рекламе духов.
Комментарии пользователи соцсетей оставляли в соцсетях.
Во вторник, 26 сентября, Виктория Бекхэм представила свою первую коллекцию ароматов, вдохновением для которой стала ее история любви с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом.
Однако спустя несколько часов после публикации в комментариях дизайнера появились сотни негативных отзывов о фигуре. По мнению фанатов, перед публикацией снимок отфотошопили, добавив "чужие мужские руки".
"Киборг", "Голова прифотошоплена к чужому телу", "Руки слишком мужественные. Выглядит странно", "Что с руками?", "Похожа на мужчину", "Это фотошоп? Чьи это руки? Дэвида", "Очень странный снимок", — написали пользователи соцсетей.
Недавно Виктория Бекхэм вместе с мужем приобрела дом за £6 миллионов и потратила еще несколько миллионов на его перестройку и ремонт. Сейчас на территории располагается футбольное поле, трибуна для зрителей, открытый бассейн, сауна, гараж и шатер в стиле сафари, покупка которого обошлась супругам в £50 тысяч.