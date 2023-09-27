Викторию Бекхэм назвали киборгом из-за «чужих рук» на фото

Бывшую участницу группы Spice Girls Викторию Бекхэм раскритиковали за фото в рекламе духов.

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Комментарии пользователи соцсетей оставляли в соцсетях.

Во вторник, 26 сентября, Виктория Бекхэм представила свою первую коллекцию ароматов, вдохновением для которой стала ее история любви с мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Однако спустя несколько часов после публикации в комментариях дизайнера появились сотни негативных отзывов о фигуре. По мнению фанатов, перед публикацией снимок отфотошопили, добавив "чужие мужские руки".

"Киборг", "Голова прифотошоплена к чужому телу", "Руки слишком мужественные. Выглядит странно", "Что с руками?", "Похожа на мужчину", "Это фотошоп? Чьи это руки? Дэвида", "Очень странный снимок", — написали пользователи соцсетей.