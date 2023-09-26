Шишкова сделала липосакцию спустя месяц после выписки из больницы

Модель и блогер Алена Шишкова сделала пластическую операцию спустя месяц после выписки из больницы. Об этом сообщает StarHit.

© Газета.ру

Издание опубликовало видеоролик, на котором Алена Шишкова запечатлена на приеме у пластического хирурга. Врач рассказал, что сделал модели липосакцию овала лица и верхней части руки. Хирург отметил, что операция прошла успешно, и следов от вмешательства совсем не видно. По данным издания, пластическую операцию модель перенесла два месяца назад.

23 августа Алена Шишкова призналась, что восемь лет пыталась вылечиться от булимии и анорексии — она проходила курсы лечения по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала анализы и пила таблетки, чтобы поправиться. В апреле 2023 года состояние Шишковой достигло критической точки — она весила 45 кг, падала в обморок и страдала от судорог. Поэтому модель обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Девушка провела в клинике 2,5 месяца и поправилась на 15 кг.