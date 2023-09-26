«Расслаивались постепенно»: названа причина ссоры Земфиры* и Ренаты Литвиновой

«МК»: певица Земфира поссорилась с Литвиновой из-за творчества

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) и режиссер Рената Литвинова поссорились из-за творчества артистки. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник в Париже, где проживают звезды.

По словам источника, Литвинова — эмоциональная и нежная женщина, которая требует много внимания и заботы, однако Земфира сильно ушла в творчество. Он отметил, что в отношениях звезд произошел «плавный ход вещей» — артистки «расслаивались постепенно».

Инсайдер опроверг, что Земфира и Литвинова могли поссориться из-за денег и политической обстановки. Также он не считает, что размолвка звезд — это пиар ход.

Как отметил источник, Литвинова больше переживает из-за изменения статуса отношений с певицей.

«Земфира, разумеется, тоже не бесчувственный человек, но она по характеру куда жестче и решительнее», — поделился инсайдер.

25 сентября сообщалось, что Земфира и Литвинова живут отдельно друг от друга в Париже. Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве.