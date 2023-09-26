"Наконец-то полюбила свою фигуру". Звезда "Секса в большом городе" высказалась на тему эйджизма

Звезда "Секса в большом городе" Кристин Дэвис рассказала о своем пути к принятию себя. Фрагменты из интервью актрисы опубликовал Daily Mail.

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В новом интервью для женского журнала Кристин Дэвис призналась, что только к 58 годам она "наконец-то достигла принятия своего тела".

"Наконец-то я приняла и полюбила свою фигуру. Поэтому вместо того, чтобы беспокоиться о том, что я не могу быть стройной, я просто занимаюсь тем, что мне нравится, например, йогой и пилатесом", - поделилась актриса.

Кристин Дэвис также затронула тему эйджизма в Голливуде. По мнению звезды, эта проблема относится не только к Голливуду, а затрагивает женщин во всем мире.

"Сегодня женщины живут в обществе, где царит эйджизм. Очень важно, чтобы процедуры проводились только по желанию, а не потому, что на нас давят", - пояснила звезда.

После выхода первого сезона спин-оффа сериала "Секс в большом городе", Кристин Дэвис раскритиковали за использование филеров и ботокса. По мнению многих поклонников звезды, ботокс и филлеры негативно сказались на ее внешности.

В ответ на негативные комментарии Кристин Дэвис ответила, что общество должно быть более толерантно к публичным людям и их внешнему виду.