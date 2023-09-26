Звезда «Дома-2» Купин раскрыл подробности нового романа

Звезда «Дома-2» Алексей Купин раскрыл подробности нового романа
Экс-участник телепроекта «Дом-2» Алексей Купин раскрыл подробности личной жизни. Он признался, что два месяца встречался с девушкой, но недавно они расстались.
«Отношения, которые продлились 2 месяца, которых я хотел, которые так красиво начинались, закончились», — сообщил блогер в сторис и добавил, что встречался с «классной и очень порядочной девушкой», о которой у него осталось «классное мнение».
Но что-то не получилось.
Звезда скандального реалити предположил, что все еще не готов к новым отношениям после развода.
«По каким причинам, очень сложно сказать. Наверное, те легкие чувства, влюбленность, не переросли во что-то большее из-за того, что до конца нет еще готовности выстраивать долгосрочные отношения после моих семейных отношений, которые были достаточно долго в мой жизни. Возможно, пока фокус своего внимания нужно направить на рабочие моменты», — разоткровенничался Алексей.
Напомним, Алексей Купин шесть лет был женат на коллеге по «Дому-2» Майе Донцовой. Их считали одной из самых красивых и крепких пар телепроекта. Разошлись супруги в прошлом году, причем мирно, без скандалов, и сумели сохранить дружеские отношения.