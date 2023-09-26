Звезда «Дома-2» Купин раскрыл подробности нового романа

«По каким причинам, очень сложно сказать. Наверное, те легкие чувства, влюбленность, не переросли во что-то большее из-за того, что до конца нет еще готовности выстраивать долгосрочные отношения после моих семейных отношений, которые были достаточно долго в мой жизни. Возможно, пока фокус своего внимания нужно направить на рабочие моменты», — разоткровенничался Алексей.