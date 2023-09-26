Боня отказывается обнародовать фото своей новой внешности
Звезда расстаривается, что ей не удается заработать 39 миллионов рублей на своих поклонниках.
Бизнесвумен Виктория Боня месяц назад сделала пластическую операцию — звезде создали «лисьи глазки». Знаменитость пока не показывает свое новое лицо.
Однако Боня решила подзаработать денег на своей преобразившейся внешности. Так, бизнесвумен заявила, что покажет свое лицо тем, кто станет подписчиком ее нового телеграмм-канала. Только вход в блог знаменитости стоил 1300 рублей.
Виктория ждала в своем блоге минимум 30 тысяч людей. Однако на него подписались только 100. Знаменитость расстроилась, что ей не удалось собрать 39 миллионов рублей.
В итоге Боня и вовсе заявила, что не будет показывать свою новую внешность тем ста людям, которые на нее подписались.
«Я видела ваши сообщения о том, что люди могут сделать видео скрин с другого телефона и слить фото. Я тоже не вчера родилась и если кто-то подумал, что я залью фото для 100 человек, то вы считаете меня безнадежно тупой. И если все эти 30 тысяч человек придут, то я готова буду обнародовать эти снимки. В другом случае в этом канале люди не получат никакие фото!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила она.
При этом пользователи Сети не понимают, а что делать тем, кто уже заплатил 1300 рублей. По их мнению, Боня навряд ли сможет набрать 30 тысяч подписчиков.