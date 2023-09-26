Боня отказывается обнародовать фото своей новой внешности

«Я видела ваши сообщения о том, что люди могут сделать видео скрин с другого телефона и слить фото. Я тоже не вчера родилась и если кто-то подумал, что я залью фото для 100 человек, то вы считаете меня безнадежно тупой. И если все эти 30 тысяч человек придут, то я готова буду обнародовать эти снимки. В другом случае в этом канале люди не получат никакие фото!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — отметила она.