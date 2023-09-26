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Ким Кардашьян не узнали поклонники на новых снимках для обложки модного журнала

Фотографии появились в журнале CR Fashion Book. Автором съёмки оказалась фотограф Надя Ли Коэн.

Поклонники не узнали Ким Кардашьян в новой фотосессии
© runews24.ru

На снимках 42-летняя Ким Кардашьян позирует с ультракороткой стрижкой и тонкими бровями.

Журнал CR Fashion Book назвал блогера «иконой» этого поколения. Редакторы отметили, что такой Ким никто не видел раньше.

В интервью с журналом телезвезда отметила, что статус «иконы» для неё означает, что она борется за то, что хочет и идёт за своим мечтами, делает их реальностью.