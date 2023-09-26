Поклонники не узнали Ким Кардашьян в новой фотосессии

Журнал CR Fashion Book назвал блогера «иконой» этого поколения. Редакторы отметили, что такой Ким никто не видел раньше.

В интервью с журналом телезвезда отметила, что статус «иконы» для неё означает, что она борется за то, что хочет и идёт за своим мечтами, делает их реальностью.