Поклонники не узнали Ким Кардашьян в новой фотосессии

Ким Кардашьян не узнали поклонники на новых снимках для обложки модного журнала
Фотографии появились в журнале CR Fashion Book. Автором съёмки оказалась фотограф Надя Ли Коэн.
На снимках 42-летняя Ким Кардашьян позирует с ультракороткой стрижкой и тонкими бровями.
Журнал CR Fashion Book назвал блогера «иконой» этого поколения. Редакторы отметили, что такой Ким никто не видел раньше.
В интервью с журналом телезвезда отметила, что статус «иконы» для неё означает, что она борется за то, что хочет и идёт за своим мечтами, делает их реальностью.