Эмма Уотсон поступила в Оксфорд

Эмма Уотсон уже четыре года не снимается в кино. Но, как оказалось, время британская актриса не тратила впустую. Она решила освоить новую профессию и поступила на курс писательского мастерства в Оксфордский университет.

© Eva.ru

Учиться никогда не поздно, решила Эмма Уотсон и поступила в Оксфорд. В одном из лучших вузов мира актриса намерена освоить писательское мастерство. Звезда «Гарри Поттера» выбрала двухлетнюю программу обучения, которая не требует постоянного посещения университета. Иными словами, актрисе необходимо будет присутствовать лишь на нескольких лекциях, а все остальные занятия будут проходить в режиме онлайн.

Известно также, что данная программа включает два ретрита под руководством гида и одну исследовательскую стажировку. Преподаватели Оксфорда и весь персонал университета были осведомлены, что во время посещения Эммой занятий с ней будет охрана.

Как уверяют представители звезды, это необходимая мера, особенно после недавних событий на Неделе моды в Нью-Йорке, когда сталкер актрисы Чад Майкл Бусто попытался ворваться в её гримерную. Мужчина был арестован, но Уотсон до сих пор ужасно напугана.