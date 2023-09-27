Боярская призналась, что находится на самоизоляции

Елизавета Боярская была вынуждена перенести спектакли со своим участием почти на два месяца. Случилось это из-за вирусного заболевания. Журналисты связались со знаменитостью и узнали о ее самочувствии.

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В последнее время Елизавета Боярская редко выходит в свет и уделяет мало внимания общению с поклонниками в социальных сетях. Однако актрису всегда можно было увидеть на сцене театра. Изменилась ситуация буквально на днях. Дочь главного мушкетера страны сильно заболела и все спектакли с ее участием были перенесены почти на два месяца.

По информации Малого драматического театра — Театра Европы, постановки «Братья Карамазовы» и «Три сестры», которые должны были состоятся сегодня, 27 сентября, вынужденно отменены. Причина — состояние здоровья Елизаветы.

«Приобретенные билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены по месту приобретения», — комментирует ситуацию пресс-служба МДТ.

Но что же случилось с Боярской? Как выяснили журналисты, сумевшие связатся со знаменитостью, у нее коронавирус. Недавно было объявлено об очередной волне инфекционного заболевания и, видимо, Елизавета не избежала вируса, о котором, казалось, все уже успели забыть.

«Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист. Пока на самоизоляции нахожусь», — цитирует актрису сайт 78.ru.