Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила на своей странице в социальных сетях о беременности. Пара ждет четвертого ребенка.

Костенко опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой запечатлена вся семья: она, Дмитрий Тарасов и трое детей.