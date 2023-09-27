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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила на своей странице в социальных сетях о беременности. Пара ждет четвертого ребенка.

Костенко опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой запечатлена вся семья: она, Дмитрий Тарасов и трое детей.

Супруга спортсмена продемонстрировала уже округлившийся живот, надев платье с вырезом.

Соцсети

"Шесть Я", - подписала снимок Анастасия Костенко, поставив хештег #разрастаемся.

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