Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко сообщила на своей странице в социальных сетях о беременности. Пара ждет четвертого ребенка.
Костенко опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой запечатлена вся семья: она, Дмитрий Тарасов и трое детей.
Супруга спортсмена продемонстрировала уже округлившийся живот, надев платье с вырезом.
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"Шесть Я", - подписала снимок Анастасия Костенко, поставив хештег #разрастаемся.
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