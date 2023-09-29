Оксана Самойлова показала себя без наращенных волос

Блогер Оксана Самойлова рассказала, что она наращивает волосы на протяжении 15 лет. Девушка решилась впервые показать фото без них.

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Оксана поделилась с поклонниками, что в салоне она сняла наращенные волосы. По словам супруги Джигана, она делает процедуру наращивания волос на протяжении 15 лет. Самойлова заявила, что она морально готова начать лечение своих волос.

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На снимке заметно, что у модели своих волос меньше, они короче и не настолько густые и шелковистые. Уже на следующих снимках блогер показала результат процедуры и вновь предстала с наращенными волосами.