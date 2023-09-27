«Это издевательство, я не знаю, что делать». Тодоренко — о ситуации дома
Телеведущая Регина Тодоренко вышла на связь с подписчиками в Telegram-канале и пожаловалась на вопиющую ситуацию у нее дома. Регина призналась, что она в ярости и не знает, что делать.
Возмутителем спокойствия и нарушителем семейной идиллии стал сосед Регины Тодоренко и ее мужа Влада Топалова. По словам телеведущей, некий молодой человек вторые сутки ведет себя неадекватно: включает громко музыку и не реагирует ни на какие просьбы сделать потише. Аргументы, что у Регины и Влада маленькие дети, которых такой шум, разумеется, сильно пугает и мешает спать, тоже не работают.
«Мать в ярости. У нас умалишенный сосед, который включает музыку что есть силы и уже вторые сутки пугает детей. Дети плохо спят. Младший сейчас спит в ванной, потому что этот сумасшедший при просьбе сделать потише делает громче. Ребенок просыпается и плачет. Ну это какое-то просто издевательство, я не знаю, что делать», — пожаловалась Регина.
Регина, разделяем ваше возмущение, сочувствуем и желаем скорейшего разрешения этой вопиющей ситуации!