«Это издевательство, я не знаю, что делать». Тодоренко — о ситуации дома

«Мать в ярости. У нас умалишенный сосед, который включает музыку что есть силы и уже вторые сутки пугает детей. Дети плохо спят. Младший сейчас спит в ванной, потому что этот сумасшедший при просьбе сделать потише делает громче. Ребенок просыпается и плачет. Ну это какое-то просто издевательство, я не знаю, что делать», — пожаловалась Регина.